Оккупанты обстреляли Запорожье «Искандером»: есть раненый и разрушения

Российская армия ударила ракетой по предприятию в Запорожье сегодня, 28 ноября. В результате обстрела один человек получил ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.



«В 08:51 во время воздушной тревоги враг нанес один ракетный удар по территории предприятия в одном из районов Запорожья. На данный момент известно об одном раненном человеке», — написал он.



По информации Малашко, предварительно, россияне нанесли удар баллистической ракетой «Искандер».



Глава ОВА добавил, что от взрывной волны повреждение получил один из магазинов.



Напомним, оккупанты утром 28 ноября ударили по Никополю. Артиллерийский снаряд попал по пятиэтажке.