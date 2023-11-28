Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Оккупанты обстреляли Запорожье «Искандером»: есть раненый и разрушения

28 ноября 2023, 13:13

Оккупанты обстреляли Запорожье «Искандером»: есть раненый и разрушения

Российская армия ударила ракетой по предприятию в Запорожье сегодня, 28 ноября. В результате обстрела один человек получил ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

«В 08:51 во время воздушной тревоги враг нанес один ракетный удар по территории предприятия в одном из районов Запорожья. На данный момент известно об одном раненном человеке», — написал он.

По информации Малашко, предварительно, россияне нанесли удар баллистической ракетой «Искандер».

Глава ОВА добавил, что от взрывной волны повреждение получил один из магазинов.

Напомним, оккупанты утром 28 ноября ударили по Никополю. Артиллерийский снаряд попал по пятиэтажке.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Люди
Юрий Малашко
Места
Запорожье
События
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:55
Стали известны подробности о последствиях утренних взрывов в Токмаке
15:20
Руководство РФ требует усилить паспортизацию на захваченных территориях Украины
14:53
Пять человек ранены в результате обстрела Куйбышевского района захваченного РФ Донецка
13:11
Более 160 тысяч абонентов остаются без света на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины
12:57
Перешли на сторону РФ: в Донецкой области заочно осудили трех «депутатов народного совета ДНР»
11:21
В оккупированном Мариуполе установят памятник российскому военному, который убивал мирных граждан
09:57
Россия в 2024 году потратит на военные нужды больше, чем во времена СССР
09:33
Утром в оккупированном Токмаке раздались взрывы
08:01
В Китае опровергли информацию СМИ о подводном тоннеле в Крым
23:00
Донецк, Луганск и не только: Главные события 27 ноября
17:20
«ДНР» объявила режим ЧС в Новоазовском районе из-за подтоплений и отсутствия света
16:35
Россияне в очередной раз готовятся депортировать украинских детей — ЦНС
16:33
В Мариуполе за несколько дней убили шестерых оккупантов — горсовет
12:36
Из-за наступления на Авдеевку РФ несет наибольшие потери с начала войны — разведка Британии
09:59
Непогода в «ДНР» и «ЛНР»: многие населенные пункты остались без света
09:17
Оккупированная Запорожская АЭС почти целый день была на грани блэкаута: детали
08:01
Массированную атаку беспилотников на РФ организовала украинская разведка — ISW
23:23
Донецк, Луганск и не только: Главные события 26 ноября
09:53
В «ЛНР» оккупанты заставляют студентов работать в военных госпиталях — Лысогор
09:28
На оккупированных территориях Донетчины пропал свет из-за обстрела
все новости
15:55
Стали известны подробности о последствиях утренних взрывов в Токмаке
15:20
Руководство РФ требует усилить паспортизацию на захваченных территориях Украины
14:53
Пять человек ранены в результате обстрела Куйбышевского района захваченного РФ Донецка
14:33
Оккупанты атаковали предприятие в Торецке: четверо человек получили ранения
13:42
Обстрел Берислава: россияне сбросили взрывчатку на автомобиль, пострадал мужчина
13:40
Руководство Европарламента поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС — Метсола
13:20
В Украину вернули «скифское золото», вывезенное из Крыма в 2013 году в Королевство Нидерланды
13:13
Оккупанты обстреляли Запорожье «Искандером»: есть раненый и разрушения
13:11
Более 160 тысяч абонентов остаются без света на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины
12:57
Перешли на сторону РФ: в Донецкой области заочно осудили трех «депутатов народного совета ДНР»
12:36
Оккупанты отказываются идти в наступление, в мясные штурмы бросают заключенных — Тарнавский
11:58
В Краматорске капитально отремонтировали аварийный мост
11:38
В Донецкой области более 30 населенных пунктов без света из-за непогоды — Минэнерго
11:35
США: Переговоры Украины с Россией о прекращении войны будут «бессмысленными»
11:35
В результате артиллерийского обстрела Херсонщины пострадал местный житель
11:32
В Никополе под обстрел россиян попала многоэтажка, есть погибший и раненые
11:21
В оккупированном Мариуполе установят памятник российскому военному, который убивал мирных граждан
10:59
В больнице скончался 71-летний херсонец, попавший под обстрел РФ ночью
10:57
Оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами: сколько целей сбила ППО
10:45
В Донецкой области с начала войны уничтожено или повреждено более трехсот аграрных предприятий
все новости
ВИДЕО
Фото: Нацполиция/Fecebook Возле Авдеевки военные и полиция спасли человека, пробывшего под завалами почти неделю
27 ноября, 17:44
Подтопление в Седово. Кадр из видео «ДНР» объявила режим ЧС в Новоазовском районе из-за подтоплений и отсутствия света
27 ноября, 17:20
Оккупанты атаковали Торецк. Фото: ГСЧС В Торецке авиабомба влетела в жилой дом
27 ноября, 15:35
Две собаки и девять котов: из Авдеевки эвакуировали пожилую пару и их домашних любимцев Две собаки и девять котов: из Авдеевки эвакуировали пожилую пару и их домашних любимцев
24 ноября, 23:00
Сотни миллиардов рублей. На что Россия выделяет деньги «ДНР» и «ЛНР» ► Сотни миллиардов рублей. На что Россия выделяет деньги «ДНР» и «ЛНР» ►
24 ноября, 21:02
Скрытая мобилизация в России: Кого Кремль массово отправляет на войну ► Скрытая мобилизация в России: Кого Кремль массово отправляет на войну ►
24 ноября, 09:18
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама