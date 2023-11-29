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Окупанти атакували Запорізьку область понад 150 разів: є жертви та руйнування

29 листопада 2023, 09:39

Окупанти атакували Запорізьку область понад 150 разів: є жертви та руйнування

Російські окупанти минулої доби, 28 листопада, завдали 153 ударів по 26 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак одна людина загинула і четверо отримали поранення. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

«111 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Білогір'я, Затишшя, Новоселівки, Чарівного, Новоандріївки, Степногірська, Кам'янського, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл», — написав він.

За його словами, окупанти 2 ракетних удари по Запоріжжю, 30 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоданилівці, Новодарівці, Малинівці, Малій Токмачці, Левадному, Полтавці, Степногірську й Малим Щербакам, 8 РСЗВ-обстрілів Залізничного, Малої Токмачки, Верхньої Терси та Роботиного, а також вгатили авіаційними снарядами по Роботиному й Новодарівці.



«Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю постраждала 25-річна дівчина та 39-річний чоловік. У Степногірську поранення отримали чоловіки 38 та 58 років. Атака ворожого дрона-камікадзе забрала життя 67-річної мешканки Степногірська», — резюмував Малашко.

Нагадаємо, російська армія вдарила ракетою по підприємству у Запоріжжі сьогодні, 28 листопада.

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