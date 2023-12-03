Оккупанты из артиллерии ударили по Днепропетровщине

Российская армия обстреляла из тяжелой артиллерии Днепропетровскую область вчера вечером, 2 декабря. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.



«Поздним вечером Никопольщина дважды была под вражеским огнем», — написал он.



По словам Лысака, оккупационные войска РФ атаковали районный центр и Красногригорьевскую громаду.



Последствия обстрелов уточняются. Информация о погибших и пострадавших не поступала.



Напомним, оккупанты утром 2 декабря нанесли удар по Днепропетровской области. Оккупанты использовали ракеты.