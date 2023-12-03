Окупанти з артилерії вдарили по Дніпропетровщині

Російська армія обстріляла з важкої артилерії Дніпропетровську область учора ввечері, 2 грудня. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Пізно ввечері Нікопольщина двічі була під ворожим вогнем», — написав він.



За словами Лисака, окупаційні війська РФ атакували районний центр та Червоногригорівську громаду.



Наслідки обстрілу уточнюються. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.



Нагадаємо, окупанти вранці 2 грудня завдали удару по Дніпропетровській області. Окупанти використовували ракети.