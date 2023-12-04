У Херсонській області замкомандира ЗС РФ застрелив свого командира

Вчора вранці в окупованому селі Князе-Григорівка Херсонської області України 37-річний сержант Михайло Хохлов з автомата АК-74 застрелив свого командира, 37-річного лейтенанта Івана Кривошеєва. Про це повідомляє російський телеграм-канал ASTRA.



Ще одного товариша по службі Хохлов поранив — цей рядовий госпіталізований із наскрізним пораненням шиї. Всі троє військових служать в 1 батальйоні 1218 мотострілецького полку.



Згідно з даними телеграм-каналу, Хохлова затримано і передам військовим полку. Точні причини вбивства наразі невідомі.



Нагадаємо, моральний дух окупаційних військ на фронті зараз вкрай низький через високі втрати та відсутність російських командирів на передовій.