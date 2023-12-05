В поддержку пленных защитников «Азовстали» в Киеве появился новый мурал

Мурал в поддержку пленных защитников «Азовстали» Фото: Ассоциация семей защитников «Азовстали»

В Киеве появился новый мурал в поддержку пленных защитников «Азовстали». Об этом сообщает Ассоциация семей защитников «Азовстали».

В центре Киева, а именно у лестницы нижнего яруса Подольской набережной (метро Почтовая площадь), рядом с граффити «АзовСталь», появилось новое граффити в поддержку пленных защитников «Азовстали».

Создание мурала инициировали супруги военнопленных из бригады «Азов» с целью напомнить о том, что их мужественные мужчины уже почти 19 месяцев в ужасающих условиях находятся в российском плену.

Основой мурала стал рисунок иллюстраторки Анны Биляевой жены азовца, который до сих пор находится в неволе. Воплотили проект в жизнь фанаты «Динамо Киев» и неравнодушные волонтеры.

«Ассоциация семей защитников «Азовстали» поблагодарит всех причастных за создание мурала! Совместными усилиями должны делать все, чтобы наши героические защитники Мариуполя не были забыты и наконец вернулись домой! Итого – сила», — говорится в сообщении.