На підтримку полонених захисників «Азовсталі» у Києві з'явився новий мурал

Мурал на підтримку полонених захисників "Азовсталі" Фото: Асоціація сімей захисників "Азовсталі"

У Києві з'явився новий мурал на підтримку полонених захисників "Азовсталі". Про це повідомляє Асоціація сімей захисників "Азовсталі".

У центрі Києва, а саме біля сходів нижнього ярусу Подільської набережної (метро Поштова площа), поряд із графіті «АзовСталь», з'явилося нове графіті на підтримку полонених захисників «Азовсталі».

Створення мурала ініціювало подружжя військовополонених із бригади «Азов» з метою нагадати про те, що їхні мужні чоловіки вже майже 19 місяців у жахливих умовах перебувають у російському полоні.

Основою мурала став малюнок ілюстратора Ганни Біляєвої дружини азовця, який досі перебуває у неволі. Втілили проект у життя фанати «Динамо Київ» та небайдужі волонтери.

«Асоціація сімей захисників «Азовсталі» подякує всім причетним за створення муралу! Спільними зусиллями маємо робити все, щоб наші героїчні захисники Маріуполя не були забуті і нарешті повернулися додому! Разом — сила», — йдеться у повідомленні.