Донецк, Луганск и не только: Главные события 5 декабря

Общество



Из Авдеевки Донецкой области эвакуированы все дети.



Боевые действия



За последние недели российские войска постепенно продвигались через руины Марьинки, города в Донецкой области и сейчас Россия, вероятно, контролирует большую часть застроенной территории, информирует разведка Британии.



Россия перебрасывает мобилизованных из Якутии в город Джанкой во временно оккупированном Крыму.



В Феодосии утром слышали взрывы. Минобороны России сообщило, что российское ПВО якобы уничтожило 22 украинских беспилотных летательных аппарата и еще 13 перехватило над акваторией Азовского моря и Крымом. Также оккупанты перекрывали движение по Крымскому мосту, в части Керчи после взрывов исчез свет.



В группировке «ДНР» заявили, что в результате обстрелов ранения за сутки погиб один человек, еще один получил ранения, повреждены 24 жилых домов 10 объектов гражданской инфраструктуры.

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