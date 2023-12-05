Донецьк, Луганськ та не тільки: Головні події 5 грудня

Суспільство



З Авдіївки Донецької області евакуйовано всіх дітей.



Бойові дії



За останні тижні російські війська поступово просувалися через руїни Мар'їнки, міста на Донеччині і зараз Росія, ймовірно, контролює більшу частину забудованої території, інформує розвідка Британії.



Росія перекидає мобілізованих із Якутії до міста Джанкой у тимчасово окупованому Криму.



У Феодосії вранці чули вибухи. Міноборони Росії повідомило, що російське ППО нібито знищило 22 українські безпілотні літальні апарати і ще 13 перехопило над акваторією Азовського моря і Кримом. Також окупанти перекривали рух Кримським мостом, в частині Керчі після вибухів зникло світло.



В угрупуванні «ДНР» заявили, що внаслідок обстрілів поранення за добу загинула одна людина, ще одна отримала поранення, пошкоджено 24 житлові будинки 10 об'єктів цивільної інфраструктури.

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