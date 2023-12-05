Всех детей эвакуировали из Авдеевки — Барабаш

Из Авдеевки Донецкой области эвакуированы все дети. Об этом заявил глава городской военной администрации Виталий Барабаш, передает «Громадське радіо».

«Нет детей в городе. Нашли мы эту семью с мальчиком, они уехали. По состоянию на сейчас нет ни одного ребенка в городе. По всем фронтовым громадам почти нигде детей не осталось», — рассказал он.

Ранее глава ГВА сообщал, что в Авдеевке официально оставался один ребенок — это мальчик, но его не могли найти. Его родители уже около 4 месяцев не получают гумпомощи.

Напомним, в результате авиаудара по Авдеевке 25 ноября было разрушено два жилых дома.