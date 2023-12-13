По Никополю ударили из артиллерии и с помощью дрона, ранена женщина — ОВА

Никополь подвергся российскому обстрелу. Фото: Сергей Лысак/Facebook

Оккупанты сегодня, 13 декабря, атаковали Никополь в Днепропетровской области с помощью дрона и обстреляли из артиллерии. Пострадала женщина. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Днем агрессор направил дрон-камикадзе на Никополь. И дважды обстрелял город из тяжелой артиллерии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 70-летняя женщина получила осколочное ранение. Ей оказали медицинскую помощь, лечится дома.

Также были повреждены база отдыха, админздание, детский сад, два частных предприятия, нежилое помещение, пять многоэтажек, хозяйственная постройка и автомобиль.

Ранее сообщалось, что утром 28 ноября под обстрел россиян попал многоэтажный дом в Никополе. В результате погиб мужчина, несколько человек получили ранения.