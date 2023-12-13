По Нікополю вдарили з артилерії та за допомогою дрону, поранено жінку — ОВА

Нікополь зазнав російського обстрілу. Фото: Сергій Лисак/Facebook

Окупанти сьогодні, 13 грудня, атакували Нікополь на Дніпропетровщині за допомогою дрону та обстріляли з артилерії. Постраждала жінка. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Вдень агресор направив дрон-камікадзе на Нікополь. І двічі обстріляло місто із важкої артилерії», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 70-річна жінка отримала осколкове поранення. Їй надали медичну допомогу, лікується вдома.

Також було пошкоджено базу відпочинку, адмінбудівлю, дитячий садок, два приватні підприємства, нежитлове приміщення, п'ять багатоповерхівок, господарську споруду та автомобіль.

Раніше повідомлялося, що вранці 28 листопада під обстріл росіян потрапив багатоповерховий будинок у Нікополі. Внаслідок цього загинув чоловік, кілька людей отримали поранення.