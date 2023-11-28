В Никополе под обстрел россиян попала многоэтажка, есть погибший и раненые

Российские войска утром 28 ноября ударили по Никополю. Артиллерийский снаряд попал по пятиэтажке. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

«Погиб 63-летний мужчина. Пострадали две женщины — 65 и 63 лет», — написал он.

Лысак уточнил, что под завалами могут оставаться люди.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью, 28 ноября, российские захватчики ударили ракетой по Кривому Рогу Днепропетровской области. Кроме того, из тяжелой артиллерии российская армия обстреляла Марганецую громаду Никопольского района.