Зеленский ответил, будет ли уменьшение помощи переселенцам в 2024 году

Украина не будет снижать помощь временно перемещенным лицам и переселенцам, которые выехали из страны из-за российского полномасштабного вторжения. Сейчас изучается вопрос о возможности увеличения льгот.

Об этом заявил президент Украины Вдадимир Зеленский на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского 19 декабря.

«Что касается помощи переселенцам - уменьшения пособия не будет. Что касается увеличения - не могу пока подтвердить из-за вызовов, связанных с увеличением оборонного бюджета. Не могу сказать сейчас... точно все подсчитано будет до конца года. В новый год у нас будет полное понимание», — сказал Зеленский.

Высказываясь о вопросе возвращения переселенцев в Украину, Зеленский озвучил мнение, что большинство из них сможет это сделать, когда позволит ситуация с безопасностью. Это зависит, в частности, с усилением противовоздушной обороны ВСУ.

Среди иных факторов на возможность вернуться на родину Зеленский допустил влияние уменьшения поддержки европейских стран украинских переселенцев.

«Я в этом не сомневаюсь. И страны Европы, США будут поддерживать тех, кому очень сложно, но трудоустроенные будут иметь меньшую поддержку», — добавил он.