Зеленський відповів, чи буде зменшення допомоги переселенцям у 2024 році

Україна не знижуватиме допомогу тимчасово переміщеним особам та переселенцям, які виїхали з країни через російське повномасштабне вторгнення. Наразі вивчається питання про можливість збільшення пільг.

На цьому наголосив президент України Вдадимир Зеленський на прес-конференцію президента Володимира Зеленського 19 грудня.

«Щодо допомоги переселенцям – зменшення допомоги не буде. Щодо збільшення - не можу поки що підтвердити через виклики, пов'язані зі збільшенням оборонного бюджету. Не можу сказати зараз... точно все буде підраховано до кінця року. У новий рік ми матимемо повне розуміння», — сказав Зеленський.

Висловлюючись питання повернення переселенців в Україну, Зеленський озвучив думку, що більшість з них зможе це зробити, коли дозволить ситуація з безпекою. Це залежить, зокрема, із посиленням протиповітряної оборони ЗСУ.

Серед інших чинників на можливість повернутися на батьківщину Зеленський припустився впливу зменшення підтримки європейських країн українських переселенців.

"Я в цьому не сумніваюсь. І країни Європи, США підтримуватимуть тих, кому дуже складно, але працевлаштовані матимуть меншу підтримку», - додав він.