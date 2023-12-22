Оккупанты сменили тактику в Авдеевке, ситуация сложная — Барабаш

Оккупационные войска изменили тактику действий в Авдеевке Донецкой области. Ситуация на этом направлении остается сложной, ведь россияне не оставляют попыток оцепить город. Об этом сообщил начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш во время прямого эфира национального телемарафона.



«Они сменили тактику. Враг сейчас пытается сейчас точечно пробить. Взяли они для себя приоритеты, условно говоря, три направления, и туда в большинстве своем направляют и технику, и большое количество пехоты. Действительно, сложно. Действительно, очень горячо. Враг будет пытаться реализовать поставленные задачи о взятии города», — отметил он.



Барабаш добавил, что ситуация сложная, однако украинские военнослужащие продолжают защищать город, линия обороны держится.



«Конечно, очень непросто. Но не нужно разгонять предательских настроений. Ребята держатся, нужно им помогать и благодарить за то, что они делают», — подчеркнул он.



Напомним, согласно оценкам Белого дома, в январе-феврале 2024 года российским войскам будет легче проводить наступательные операции, поскольку зимние погодные условия станут более благоприятными для передвижения бронетехники.