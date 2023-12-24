Місто змінюється не по днях, а по годинах: Барабаш повідомив про обстріли Авдіївки

В Авдіївці не припиняються активні обстріли як по громаді, так і по позиціях українських військових. Вигляд міста змінюється по годинах. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.



«Дійсно, ситуація дуже непроста на нашому напрямку. Ворог тисне, штурмові дії не припиняються ні вдень, ні вночі. Намагаються росіяни виконати поставлені задачі, яке їм поставило командування, й взяти місто. Дуже багато останнім часом кидають техніки та особового складу на тих напрямках, які вони поставили в пріоритет, та «надавити» на них. Фіксуємо тисячі мертвих, вибачте, «макак» навколо Авдіївки. Хлопці розповідають й по камерах видно, коли дрони літають», — відповів він.

За словами Барабаша, російські окупанти намагаються компенсувати невдачі в штурмах, обстрілами громади. Так, за минулу добу росіяни по Авдіївській громаді завдали 46 масованих ударів.

«Іноді заїжджаючи в місто й перебуваючи там декілька годин — заїжджаєш й картинка одна, а виїжджаєш — вже інша. Місто змінюється не по днях, а по годинах»,— наголосив начальник МВА.



Нагадаємо, раніше ми писали, що окупаційні війська змінили тактику дій в Авдіївці на Донеччині. Ситуація на цьому напрямі залишається складною, адже росіяни не залишають спроби оточити місто.