В ISW розповіли про наслідки наступу російських військ

Локальні наступальні операції російських військ продовжують чинити тиск на Сили оборони у багатьох районах фронту на Сході. Згодом це може призвести до тактичного просування ЗС РФ. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що утримання української території є важливим, але водночас для Сил оборони у пріоритеті зберегти особовий склад. За словами Залужного, у найближчі два-три місяці російські війська можуть повторити в Авдіївці те, що сталося у Бахмуті. І спробувати досягти тактичних успіхів за рахунок штурмових атак із великими втратами протягом тривалого періоду.

У такому разі Силам оборони доведеться відступити, щоб зберегти особовий склад і пізніше звільняти залишений населений пункт. Російські війська проводять наземні операції, подібні до бахмутської, в ході локальних наступів по всій східній Україні. Хоча масштаб все ж таки менший у порівнянні з діями ПВК «Вагнер» у ході битви за Бахмут.

Зазначається, що ці наступальні операції продовжуватимуть чинити тиск на оборонні українські сили та приносити обмежені тактичні результати. У міру зростання невеликих поступів РФ будуть можливі тактичні сценарії, за яких українське командування могло б відвести сили з позицій, що знаходяться під загрозою і менш значущі в оперативному плані. Якщо командування вирішить, що збереження особового складу доцільніше.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час прес-конференції 26 грудня повідомив , що українські військові ще перебувають на околиці міста Мар'їнка в Донецькій області, але населений пункт знищено.