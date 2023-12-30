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Сили ППО вночі збили п'ять «шахедів» окупантів

30 грудня 2023, 08:40

Сили ППО вночі збили п'ять «шахедів» окупантів

Росія вночі 30 грудня атакувала Україну за допомогою десяти ударних безпілотників, ППО збила половину з них. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

«Вночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 10 БПЛА типу Shahed-136/131. Нашою протиповітряною обороною п'ять ударних дронів знищено», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 грудня армія Росії завдала масованого ракетного удару по Україні. Цілями російських обстрілів стала соціальна та критична інфраструктура в Україні. Сили ППО знищили 27 «Шахедів» та 87 крилатих ракет.

Внаслідок російських ударів загинули громадянські люди у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Харкові та Запоріжжі.

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