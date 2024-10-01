На Кураховском направлении десантники отбили массированную российскую атаку

Под Курахово десантники ВСУ разбили колонну ВС РФ. Фото: 79 ОДШ

Таврические десантники отбили массированную российскую атаку на Кураховском направлении фронта, уничтожив 19 единиц бронетехники россиян. Об этом сообщили в пресс-службе подразделения.



«Для прорыва обороны 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады в районе села Константиновка Донецкой области оккупанты бросили в бой 11 боевых бронированных машин с пехотой при поддержке восьми танков. Колонны оккупантов сразу натолкнулись на мощное сопротивление десантников», — говорится в сообщении.



Как отмечается, украинским военным удалось уничтожить 4 танка и 2 бронемашины с оккупантами.



«23 оккупанта в этой атаке погибли. Еще столько же — ранены», — резюмировали в ведомстве.



Ранее мы писали, что на Сватовском направлении 4-й механизированный батальон Отдельной президентской бригады ВСУ отбил российский штурм с привлечением техники.