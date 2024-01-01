Обстрел пригорода Херсона: ранена женщина

Войска РФ 1 января обстреляли Херсонскую городскую территориальную громаду. В результате обстрела ранения получила женщина.

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

На момент обстрела женщина находилась дома.

«На этот час в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск в Херсонской городской территориальной громаде ранен один человек. Женщина 44 лет получила, в частности, минно-взрывную травму и контузию во время вражеской атаки на пригород Херсона», — говорится в сообщении.