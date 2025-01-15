Главное за день: Обмен пленными. РФ захватила большую часть Торецка

Политика

Нейтральный статус Украины, предусматривающий невступление в НАТО — одно из условий, которое глава Кремля Владимир Путин выставит президенту США Дональду Трампу после его инаугурации. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

Общество



Во время обмена пленными 15 января из России и Украины домой вернулись 50 военных, большая часть из которых имеют тяжелые ранения или заболевания. Также среди обменных есть защитники, обонявшие Мариуполь на позициях завода «Азовсталь».



В прифронтовом Покровске Донецкой области остается около семи тысяч человек. В городе функционируют три пункта обогрева, местная власть обещает открыть новые пункты. Покровскую городскую больницу релоцируют в Кривой Рог Днепропетровской области. В прифронтовом городе продолжает работать один врач.



Российская армия захватила большую часть многоквартирной застройки в Торецке, сообщи начальник городской военной администрации Василий Чинчик.



В Мариуполе оккупанты открыли кадетские классы в школе №28. Захватчики заявляют, что «в процессе обучения ребенок научится вести себя в чрезвычайных ситуациях».



В оккупированной Луганской области подорожает проезд в транспорте. С 1 февраля 2025 года так называемая власть вводит нерегулируемый тариф на перевозку пассажиров и багажа в пригородном и междугородном сообщении.



В 3,3 раза выросло количество украинцев, которые выехали и не вернулись домой в прошлом году, это около полумиллиона граждан. Такие данные опубликовал украинский портал Opendatabot.



Боевые действия



15 января Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Мишень для россиян неизменна – украинская энергетика. Из-за этой массированной атаки в некоторых областях Украины вводились экстренные отключения света. Есть попадания ракет в объекты энергетической инфраструктуры.



Росармия утром обстреляла Лиман: поврежден дом. Войска РФ сбросили авиабомбу на многоэтажку в Краматорске, пострадали 9 человек, среди них — 2 ребенка. Также ранен житель Константиновки. Осколками повреждены 18 домов, 3 образовательных учреждения и инфраструктурный объект. В оккупированной Макеевке разрушен минимум один частный дом, ранены две пожилые женщины.



На оккупированной территории Донецкой области в среду, 15 января, пострадали от обстрелов три человека, заявили в группировке «ДНР». Это жители Макеевки и Горловки.



Армия РФ оккупировала село Янтарное Донецкой области, сообщили аналитики DeepState.