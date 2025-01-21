Российские военные продвинулись в трех областях — DeepState

На карте DeepState отмечено продвижение российских войск в Харьковской области

Российские войска продвинулись в ряде населенных пунктов в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Об этом в ночь на вторник, 21 января, сообщил аналитический проект DeepState.

Отмечается, что оккупанты добились определенного успеха возле населенных пунктов Большая Новоселка, Успеновка и Славянка в Донецкой области.

В Луганской области агрессор продвинулся возле населенного пункта Надежда, а в Харьковской области — в Дворечной.

В понедельник вечером в Генштабе сообщали, что половина российских атак происходит у Покровска.

Напомним, ВСУ недавно продвинулись на Торецком направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны. Опубликованные 19 января геолокационные кадры свидетельствуют о том, что украинские силы отбили утраченные позиции в южной части поселка Щербиновка.