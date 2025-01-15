Жителям Мариуполя, чьи квартиры разрушены, предлагают жить в домах уехавших

Жители оккупированного Мариуполя записали обращение к российскому президенту Владимиру Путину из котлованов, оставшихся на месте их домов

Жители Мариуполя массово записывают обращения российской оккупационной власти с требованием предоставить обещанное компенсационное жилье.



На одном из видеообращений люди заявили, что им предлагают не отстроенное новое жилье, а то, что «ДНР» признала «бесхозным». То есть жилье, у которых есть собственники, просто они в силу разных причин не смогли вовремя доказать, что это их квартиры. Чаще всего это жилье людей, которые покинули Мариуполь.



Жители города, которые остались там жить, однако лишились жилья из-за боевых действий, говорят, что годами ждут обещанные компенсационные квартиры. Теперь же их надежда почти угасла, ведь вместо компенсационного российская власть строит в городе ипотечное жилье.



Ранее жители оккупированного Мариуполя записали обращение к российскому президенту Владимиру Путину из котлованов, оставшихся на месте их домов. Люди говорят, что остались без жилья — третий год с начала оккупации города им обещают выдать квартиры, однако все они по-прежнему бездомные.



Российские оккупационные власти заявили о завершении выдачи компенсационного жилья в Мариуполе. Как рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, подавляющее большинство жителей города, которые потеряли крышу над головой, ничего не получили.



Власти «ДНР» заявили, что процесс выдачи компенсационного жилья в Мариуполе завершился на 94%. По словам главы оккупационной администрации города Олега Моргуна, пока выдано 4,5 тысяч квартир. Также такое количество жилья — это лишь 5% от общего количества уничтоженных квартир. Ведь за период блокады города российские захватчики уничтожили 52 тысячи квартир, подчеркивает Андрющенко.