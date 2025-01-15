На Луганщине оккупанты ввели новые тарифы на обслуживание многоэтажек: в ОВА рассказали, сколько придется платить жителям

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Фото: ЛОВА

Так называемое «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР» ввело новые тарифы на обслуживание многоквартирных домов в оккупированной Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По его словам, размер платы за содержание многоэтажки составит от 16,18 до 28,96 рублей за квадратный метр в месяц.



«Разница зависит от типа строения, количества этажей и материала стен. И не зависит от города. К примеру, за квартиру в девятиэтажном доме в полуразрушенном городе Рубежное нужно будет платить 24,66 рублей за квадратный метр, как и в Луганске. Однокомнатная квартира обойдется не менее 750 рублей в месяц», – рассказал начальник ЛОВА.

Напомним, что на оккупированной Луганщине проблемы со «скорой помощью» и услугами почты.