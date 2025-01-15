«ДНР»: За день от обстрелов пострадали трое жителей Горловки и Макеевки

На оккупированной территории Донецкой области в среду, 15 января, пострадали от обстрелов три человека. Об этом заявили в группировке «ДНР». Это жители Макеевки и Горловки.



В Никитовском районе Горловки в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на автомобиль тяжело ранен мужчина.



Там же повреждены один объект гражданской инфраструктуры и два автомобиля.



В Советском районе Макеевки из-за падения обломков ракеты пострадали две пожилые женщины. Повреждены восемь жилых домостроений и пять автомобилей.



15 января в 09:33 ВС РФ нанесли авиационный удар по городу Краматорск Донецкой области. Есть пострадавшие.