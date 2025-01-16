Российские военные оккупировали Нескучное в Донецкой области — DeepState

Село Нескучное в Донецкой области перешло под контроль армии РФ. Карта DeepState

Российские оккупационные войска захватили село Нескучное Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

«Враг оккупировал Нескучное», — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев. Нескучное сейчас находится в красной зоне — это означает, что контроль над населенным пунктом перешел к оккупантам.

Кроме того, по данным экспертов DeepState, агрессор продвинулся во Временке, Торецке, Котлино, возле Удачного, Янтарного, Нововасильевки, Сухих Ялов.

В то же время эксперты отметили, что Силы обороны Украины восстановили положение возле села Успеновка Покровского района Донецкой области.

В последней сводке Генерального штаба ВСУ сообщалось об атаках российских оккупантов в районе Успеновки, однако информацию об оккупации Нескучного на момент публикации материала не комментировали.