Донецк, Луганск и не только: Главные события 2 января

Общество



Российские захватчики усиливают «контрдиверсионные меры» в Донецке. Так, увеличено количество блокпостов и усилено патрулирование. Особое внимание уделяется владельцам украинских паспортов, отказавшихся получать российское гражданство.



В оккупированном Должанске (Свердловске) на Луганщине света нет с начала декабря, жалуются местные жители. Без электричества город остался 11 декабря из-за непогоды. 1 января электричество начали подавать, но свет появился далеко не везде — только в некоторых домах.



Боевые действия



В течение 2 января российский Белгород был трижды атакован. Погиб один человек. Более того, в результате обстрела Белгородской области 31 декабря и 1 января есть жертвы среди пограничников и военных РФ.



Упавший с российского самолета боеприпас взорвался в Воронежской области, разрушены дома. Жителей нескольких улиц поселка Петропавловка якобы перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк.



В новогоднюю ночь был нанесен удар по оккупированному Лисичанску. Сообщают о попадании в училище, в котором базировались российские военные.



В российском Белгороде 30 декабря 2023 года был уничтожен офицер следственного комитета РФ Михаил Конопицин. В ноябре 2023 года погибший работал в составе военного следственного отдела следственного комитета РФ. До этого он воевал против Украины в качестве командира взвода противотанковых ракет.



Центр оккупированного Донецка попал под обстрел в новогоднюю ночь. Погиб российский «военкор», есть раненые представители СМИ, сообщает российский «военкор» Георгий Медведев. Позже заявили, что ранения получили «военкоры» пропагандистского агентства Anna News. По заявлению главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина, в Донецке четыре человека погибли и 13 ранены.

Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.



Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.