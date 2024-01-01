Обстрел Белгорода: уничтожен офицер следственного комитета РФ, ранее воевавший против Украины — ГУР

В российском Белгороде 30 декабря 2023 года был уничтожен офицер следственного комитета РФ Михаил Конопицин. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ).



«В результате удара 30 декабря 2023 года по военным объектам России ликвидирован 27-летний российский старший лейтенант Михаил Конопицин», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в ноябре 2023 года погибший работал в составе военного следственного отдела следственного комитета РФ.



В ГУР уточнили, что до этого оккупант воевал против Украины в качестве командира взвода противотанковых ракет.



Напомним, днем 30 декабря в Белгород произшел «прилет». Источник «Украинской правды» в спецслужбах подчеркнул, что Силы обороны отработали по российским военным объектам Белгородской области, однако из-за «непрофессиональных действий и спланированной провокации» российской ПВО обломки упали в центре города.



По состоянию на 8:30 31 декабря, погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок. Еще один раненый умер в больнице не приходя в сознание.