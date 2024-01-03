Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 2 січня

Суспільство



Російські загарбники посилюють «контрдиверсійні заходи» у Донецьку. Так, збільшено кількість блокпостів та посилено патрулювання. Особлива увага приділяється власникам українських паспортів, які відмовилися отримувати російське громадянство.



В окупованому Довжанську (Свердловську) на Луганщині світла немає з початку грудня, скаржаться місцеві жителі. Без електрики місто залишилося 11 грудня через негоду. 1 січня електрику почали подавати, але світло з'явилося не скрізь — лише у деяких будинках.



Бойові дії



Протягом 2 січня російський Бєлгород був тричі атакований. Загинула одна людина. Більше того, внаслідок обстрілу Білгородської області 31 грудня та 1 січня є жертви серед прикордонників та військових РФ.



Боєприпас, що впав з російського літака, вибухнув у Воронезькій області, зруйновані будинки. Мешканців кількох вулиць селища Петропавлівка нібито перевозять до пунктів тимчасового розміщення, зокрема до пансіону у Коротояк.



У новорічну ніч було завдано удару по окупованому Лисичанську. Повідомляють про влучення в училище, в якому базувалися російські військові.



У російському Білгороді 30 грудня 2023 року було знищено офіцера слідчого комітету РФ Михайла Конопіцина. У листопаді 2023 року загиблий працював у складі військового слідчого відділу слідчого комітету РФ. До цього він воював проти України як командир взводу протитанкових ракет.



Центр окупованого Донецька потрапив під обстріл новорічної ночі. Загинув російський "військор", є поранені представники ЗМІ, повідомляє російський "військор" Георгій Медведєв. Пізніше заявили, що поранення дістали «військори» пропагандистської агенції Anna News. За заявою голови угрупування «ДНР» Дениса Пушиліна, у Донецьку четверо людей загинули та 13 поранені.

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