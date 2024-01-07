Армия РФ сбросила две бомбы на Пивничне и повредила дома в Нью-Йорке и Северске: в ОВА показали последствия атак

Оккупанты атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 6 января, обстреляли Донецкую область. В частности, пять территориальных громад были атакованы. В результате ударов есть жертвы и повреждения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



По его информации, в Мирноградской громаде, в селе Ровное, шесть людей пострадали из-за российской атаки. Повреждены 80 домов, фельдшерско-акушерский пункт и административное здание.





Кроме того, в Очеретинской громаде обстреляно Желанное — ранен человек, повреждены 3 дома. Россияне обстреляли Кураховскую громаду с помощью Ураганами — в зоне поражения промышленная зона.





Также оккупанты 9 раз обстреляли Лиманскую громаду — Торское и Заречное. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.





Филашкин добавил, что на Пивничное Торецкой громады захватчики сбросили 2 управляемые авиабомбы — 1 человек погиб, 1 ранен, повреждено 5 домов. Еще 3 дома повреждены в Нью-Йорке. В Северске под огнем три улицы, поврежден дом.





Напомним,в Макеевке и в Горловке, попав под обстрел, погибли два жителя.