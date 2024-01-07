Армія РФ скинула дві бомби на Північне і пошкодила будинки в Нью-Йорку та Сіверську: в ОВА показали наслідки атак

Окупанти атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 6 січня, обстріляли Донецьку область. Зокрема, п'ять територіальних громад було атаковано. Внаслідок ударів є жертви та пошкодження. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



За його інформацією, у Мирноградській громаді, у селі Рівне, шестеро людей постраждали через російську атаку. Пошкоджено 80 будинків, фельдшерсько-акушерський пункт та адміністративну будівлю.





Крім того, в Очеретинській громаді обстріляно Желанне — поранено людину, пошкоджено 3 будинки. Росіяни обстріляли Курахівську громаду за допомогою Ураганів — у зоні ураження промислова зона.





Також окупанти 9 разів обстріляли Лиманську громаду — Торське та Зарічне. Інформація про жертви та руйнування не надходила.





Філашкін додав, що на Північне Торецької громади загарбники скинули 2 керовані авіабомби — 1 особа загинула, 1 поранено, пошкоджено 5 будинків. Ще 3 будинки пошкоджено у Нью-Йорку. У Сіверську під вогнем три вулиці, пошкоджено будинок.





Нагадаємо, у Макіївці та у Горлівці, потрапивши під обстріл, загинули двоє мешканців.