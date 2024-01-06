В оккупированных городах Донетчины во время обстрела погибли два человека

В Макеевке и в Горловке, попав под обстрел, погибли два жителя. Об этом написал глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



Также по словам главы незаконного формирования, ранения получили девять человек: в Куйбышевском районе Донецка, в Червоногвардейском районе Макеевки, в Никитовском районе Горловки.



Ранее сообщалось, что временно оккупированные Россией Донецк и Макеевка Донецкой области попали под обстрел.



В Донецке была зафиксирована робота ПВО РФ. Также стало известно, что две ракеты HIMARS ударили по уцелевшему блоку гостиницы с военными РФ в Кадиевке.