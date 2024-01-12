За сутки ВСУ отбили 20 российских атак под Авдеевкой

В течение суток украинские защитники отразили 20 атак российских оккупантов на Авдеевском направлении в Донецкой области. Всего на линии фронта состоялось 68 боевых столкновений, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.



«На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 4 атаки врага у Авдеевки и еще 16 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области», — сказано в вечерней сводке 12 января.



Кроме этого, ВСУ отбили 6 атак россиян возле Синьковки Харьковской области на Купянском направлении, 4 атаки вблизи Макеевки Луганской области и Григорьевки, Веселого Донецкой области на Лиманском направлении, 4 атаки у Андреевки и Клещеевки Донецкой области на Бахмутском направлении.



Также украинские военные отразили 3 вражеских атаки южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области на Шахтерском направлении и 5 атак в районе Работино на Запорожском направлении.



Силы обороны продолжают сдерживать противника в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области на Марьинском направлении.



В свою очередь, в течение суток оккупанты совершили 8 безуспешных штурмовых действий на левобережье Днепра в Херсонской области.

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Авдеевку Донецкой области сегодня днем, 12 января. На месте был обнаружен погибший молодой человек.



Напомним, по состоянию на 11 января в Авдеевке, которую оккупанты пытаются захватить, проживает более 1000 горожан. Многие люди отказываются от эвакуации, мотивируя это тем, что не хотят покидать свое жилье.