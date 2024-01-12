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За сутки ВСУ отбили 20 российских атак под Авдеевкой

12 января 2024, 20:10

За сутки ВСУ отбили 20 российских атак под Авдеевкой

В течение суток украинские защитники отразили 20 атак российских оккупантов на Авдеевском направлении в Донецкой области. Всего на линии фронта состоялось 68 боевых столкновений, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 4 атаки врага у Авдеевки и еще 16 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области», — сказано в вечерней сводке 12 января.

Кроме этого, ВСУ отбили 6 атак россиян возле Синьковки Харьковской области на Купянском направлении, 4 атаки вблизи Макеевки Луганской области и Григорьевки, Веселого Донецкой области на Лиманском направлении, 4 атаки у Андреевки и Клещеевки Донецкой области на Бахмутском направлении.

Также украинские военные отразили 3 вражеских атаки южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области на Шахтерском направлении и 5 атак в районе Работино на Запорожском направлении.

Силы обороны продолжают сдерживать противника в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области на Марьинском направлении.

В свою очередь, в течение суток оккупанты совершили 8 безуспешных штурмовых действий на левобережье Днепра в Херсонской области.

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Российские оккупанты в очередной раз атаковали Авдеевку Донецкой области сегодня днем, 12 января. На месте был обнаружен погибший молодой человек.

Напомним, по состоянию на 11 января в Авдеевке, которую оккупанты пытаются захватить, проживает более 1000 горожан. Многие люди отказываются от эвакуации, мотивируя это тем, что не хотят покидать свое жилье. 

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