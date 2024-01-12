За добу ЗСУ відбили 20 російських атак під Авдіївкою

Протягом доби українські захисники відбили 20 атак російських окупантів на Авдіївському напрямку на Донеччині. Усього на лінії фронту відбулося 68 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.



«На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки ворога біля Авдіївки та ще 16 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області», — сказано у вечірньому зведенні 12 січня.



Окрім цього, ЗСУ відбили 6 атак росіян біля Сіньківки Харківської області на Куп'янському напрямку, 4 атаки поблизу Макіївки Луганської області та Григорівки, Веселого Донецької області на Лиманському напрямку, 4 атаки біля Андріївки та Кліщеївки Донецької області на Бахмутському напрямку.



Також українські військові відбили 3 ворожі атаки на південь від Золотої Ниви та на захід від Старомайорського Донецької області на Шахтарському напрямку та 5 атак у районі Роботино на Запорізькому напрямку.



Сили оборони продовжують стримувати супротивника у районах Красногорівки, Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області на Мар'їнському напрямі.



Своєю чергою, протягом доби окупанти здійснили 8 марних штурмових дій на лівобережжі Дніпра на Херсонщині.

Російські окупанти в чергове атакували Авдіївку Донецької області сьогодні вдень, 12 січня. На місці було виявлено загиблого молодика.



Нагадаємо, станом на 11 січня в Авдіївці, яку окупанти намагаються захопити, проживає понад 1000 городян. Багато людей відмовляються від евакуації, мотивуючи це тим, що не хочуть залишати своє житло.