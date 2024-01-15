В «ДНР» обещают наказать коммунальщиков, которые плохо убирают мусор — виновных уже нашли

На оккупированной территории Донецкой области группировка «ДНР» объявила о наказании для компаний, которые ответственны за вывод мусора. Речь идет о трех городах: Иловайске, Макеевке и Харцызске. Глава группировки Денис Пушилин поручил объявить выговор директорам предприятий, несвоевременно вывозящих твердые бытовые отходы.



Взыскания получат главы организаций: в Иловайске — «БИОН» — руководитель Сергей Криза; в Харцызске — МУП «Городская служба единого заказчика г. Харцызска» — руководитель Семен Колесниченко; в Макеевке — МУП АГМ «Коммунтранс» — руководитель Денис Юрченко.



Пушилин констатировал, что даже если начали вывозить мусор из контейнеров, вокруг них скопились свалки, которые никто не убирает. В Донецке и других городах продолжаются проверки.



Напомним, такой «мусорный коллапс» в некоторых городах оккупированной Донетчины наблюдается уже несколько лет. К примеру, проблема не была окончательно устранена в Макеевке, хотя местные жители на нее жалуются регулярно.