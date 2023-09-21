В захваченном Шахтерске проблемы с вывозом мусора: почти всех коммунальников мобилизировали
Во временно оккупированном Шахтерске Донецкой области проблемы с вывозом мусора из-за отсутствия работников в сфере коммунальных услуг. В частности, многих коммунальников оккупанты мобилизировали для войны против Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Большинство работников было призвано оккупантами на войну, другая часть сбежала от войны. Поэтому вывозить мусор просто некому.
«Оккупационная администрация вынуждена просить уменьшить планы по мобилизации и прислать рабочую силу», — отметили в Центре.
Напомним, на полигоны бытовых отходов с временно оккупированных территорий Донецкой области завозят мусор из Ростова. Враг таким образом решает проблему перегруженности свалок в самой РФ.
При этом оккупанты обещают построить еще два полигона в Донецкой области, которые тоже должны обслуживать соседнюю Ростовскую область. В самой Ростовской области от идеи построить новые полигоны отказались из-за экологического состояния региона.
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