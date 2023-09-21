В захваченном Шахтерске проблемы с вывозом мусора: почти всех коммунальников мобилизировали

Большинство работников было призвано оккупантами на войну, другая часть сбежала от войны. Поэтому вывозить мусор просто некому.

При этом оккупанты обещают построить еще два полигона в Донецкой области, которые тоже должны обслуживать соседнюю Ростовскую область. В самой Ростовской области от идеи построить новые полигоны отказались из-за экологического состояния региона.