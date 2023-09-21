Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В захваченном Шахтерске проблемы с вывозом мусора: почти всех коммунальников мобилизировали

21 сентября 2023, 22:58

В захваченном Шахтерске проблемы с вывозом мусора: почти всех коммунальников мобилизировали

Во временно оккупированном Шахтерске Донецкой области проблемы с вывозом мусора из-за отсутствия работников в сфере коммунальных услуг. В частности, многих коммунальников оккупанты мобилизировали для войны против Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Большинство работников было призвано оккупантами на войну, другая часть сбежала от войны. Поэтому вывозить мусор просто некому.

«Оккупационная администрация вынуждена просить уменьшить планы по мобилизации и прислать рабочую силу», — отметили в Центре.

Напомним, на полигоны бытовых отходов с временно оккупированных территорий Донецкой области завозят мусор из Ростова. Враг таким образом решает проблему перегруженности свалок в самой РФ.

При этом оккупанты обещают построить еще два полигона в Донецкой области, которые тоже должны обслуживать соседнюю Ростовскую область. В самой Ростовской области от идеи построить новые полигоны отказались из-за экологического состояния региона.

ТЕГИ

Места
Донецкая область
События
Война комунальники

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:58
В захваченном Шахтерске проблемы с вывозом мусора: почти всех коммунальников мобилизировали
20:17
Трасса Бахмут-Горловка находится под огневым контролем ВСУ — Евлаш
17:58
При обстреле в оккупированном Донецке поврежден колледж
16:36
Россияне планируют завезти в Луганскую область миллион своих книг — ОВА
13:33
Расследование оккупации Юга оказывает давление на военное командование Украины — СМИ
12:40
В захваченном РФ Северодонецке царит антисанитария — Стрюк
11:02
«ДНР»: В Донецке один человек погиб и пятеро ранены из-за обстрелов
00:34
Донецк, Луганск и не только: Главные события 20 сентября
19:09
В оккупированном Донецке россияне планируют открыть военное училище
17:47
В Луганской области в результате российского обстрела погибла пенсионерка
15:53
Российский мобильный оператор начал работу в оккупированном Мариуполе
13:29
В Старомихайловке из-за обстрела погибла женщина
09:24
«ДНР»: Один человек погиб и пятеро ранены от обстрелов за сутки
22:50
Донецк, Луганск и не только: Главные события 19 сентября
20:08
«Власти» оккупированного Донецка сообщили, когда в городе появится метро
17:34
Из Донецкой области эвакуировали мать с тремя детьми
13:53
Группировка «ДНР» повысит квартплату почти в три раза
20:57
Жители Донецка заметили над городом беспилотник
17:49
Оккупанты ударили по Авдеевке и Торецку: есть погибшие и раненый, много разрушений
17:23
С временно оккупированных территорий в Украину вернули еще двоих детей
все новости
22:58
В захваченном Шахтерске проблемы с вывозом мусора: почти всех коммунальников мобилизировали
22:30
Оккупанты запустили по Одесской области «Оникс»: есть попадание в инфраструктуру
21:59
Массированная атака на Украину: известно, как ПВО ночью сбивала российские ракеты
21:13
Войска РФ обстреляли Донецкую область: пострадали пять человек
20:57
Завозят «зубы дракона». Оккупанты усиливают линию обороны возле оккупированного Мариуполя
20:17
Трасса Бахмут-Горловка находится под огневым контролем ВСУ — Евлаш
18:56
Оккупанты лишились артсистем и противотанковых комплексов. В МВД рассказали об успехах артиллеристов за неделю
18:30
Умерла еще одна раненая в результате удара по рынку в Константиновке
17:58
Ракетный удар РФ разрушил завод PepsiCo
17:58
При обстреле в оккупированном Донецке поврежден колледж
17:10
СБУ сообщила о подозрении главе «Медиахолдинга ДНР»
16:36
Россияне планируют завезти в Луганскую область миллион своих книг — ОВА
16:31
В Лимане восстанавливают газоснабжение
15:50
Данные о пунктах несокрушимости появятся в «Дії»
15:45
На Луганском участке фронта за сутки ВС РФ обстреляли ВСУ артиллерией 552 раза
15:38
Россияне обстреляли Белозерку: один человек погиб, двое – ранены
15:30
ВС РФ в очередной раз ударили из авиации по Бериславскому району, погибла женщина
15:16
На Юге Украины у подразделений «Гвардии наступления» есть успехи
14:50
Силы обороны Украины атаковали базу оккупантов в Мелитополе
13:58
Житель Константиновки помогал «ДНР» с корректировкой обстрелов
все новости
ВИДЕО
Центр Донецка под обстрелом, повреждена «администрация главы ДНР» В Донецке нанесли удар по «администрации» Пушилина в центре города
18 сентября, 15:03
«Ростов-на-Дону» после ударов ракетами. Фото: telegram «Новости Донбасса» Появились фото подлодки «Ростов-на-Дону» — по Украине бить она больше не сможет
18 сентября, 14:22
Украинская разведка показала видео атаки по российскому кораблю в Черном море ► Украинская разведка показала видео атаки по российскому кораблю в Черном море ►
14 сентября, 21:47
Как выжить «иноагентам»: как россиянин избавился от статуса через суд ► Как выжить «иноагентам»: как россиянин избавился от статуса через суд ►
14 сентября, 20:40
Пограничники под Бахмутом ударили по укрытию оккупантов ► Пограничники под Бахмутом ударили по укрытию оккупантов ►
14 сентября, 18:35
Удар по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе. Фото: «Новости Донбасса» В Севастополе прогремели взрывы: город атаковали крылатые ракеты и надводные дроны
13 сентября, 07:55

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама