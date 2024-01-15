У «ДНР» обіцяють покарати комунальників, які погано прибирають сміття — винних уже знайшли

На окупованій території Донецької області угруповання «ДНР» оголосило про покарання для компаній, які відповідальні за виведення сміття. Йдеться про три міста: Іловайськ, Макіївку та Харцизьк. Глава угруповання Денис Пушилін доручив оголосити догану директорам підприємств, які невчасно вивозять тверді побутові відходи.



Стягнення отримають глави організацій: в Іловайську — «БІОН» — керівник Сергій Криза; у Харцизьку — МУП «Міська служба єдиного замовника м. Харцизька» — керівник Семен Колесніченко; у Макіївці — МУП АГМ «Комунтранс» — керівник Денис Юрченко.



Пушилін констатував, що навіть якщо почали вивозити сміття з контейнерів, навколо них скупчилися звалища, які ніхто не прибирає. У Донецьку та інших містах продовжуються перевірки.



Нагадаємо, такий «сміттєвий колапс» у деяких містах окупованої Донеччини спостерігається вже кілька років. Приміром, проблема не була остаточно усунута у Макіївці, хоча місцеві жителі на неї скаржаться регулярно.