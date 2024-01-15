Донецкая и Луганская области могут столкнуться с дефицитом воды

Вопрос обеспечения водой на востоке Украины стоит достаточно остро, поскольку боевые действия повлекли за собой значительные разрушения гидротехнических сооружений, в частности системы канала Северский Донец — Донбасс. Включительно с водохранилищем на реке Оскол. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса» со ссылкой на специалистов.



«С помощью гидротехнического сооружения на этой речке осуществлялась аккумуляция стока и, соответственно, накапливание запаса водных ресурсов, что давало возможность регулировать водность реки Северский Донец — основного источника питьевого и промышленного водоснабжения региона. С разрушением плотины на Осколе такая возможность утрачена, и это серьезная проблема для нашего маловодного региона», — говорит начальник Северско-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов Сергей Трофанчук.



Если такие города как Краматорск и Славянск на сегодняшний день не испытывают дефицита воды, забирая ее непосредственно из реки Северский Донец и фактически в начале канала Северский Донец — Донбасс, то Покровск, Мирноград и Торецк Донецкой области уже ощущают этот дефицит. А по завершении боевых действий и деоккупации территорий, когда люди будут массово возвращаться домой, возникнет еще более острая нехватка воды.

Оскольское водохранилище

«Если брать юг области, при освобождении территорий — Мариуполя, Волновахи, других населенных пунктов – возникнет еще больший дефицит водных ресурсов», — утверждает Сергей Трофанчук.



Еще одной проблемой стало то, что боевые действия повлияли и на химический состав воды, и это фиксирует лаборатория Северско-Донецкого БУВР.



«Дополнительный мониторинг поверхностных вод в Харьковской области дал возможность исследовать влияние военных действий на водные объекты на тех территориях, которые были оккупированы и где шли активные бои. В частности, в реке Северский Донец (города Балаклея, Изюм), а также в реке Оскол (ниже города Купянск и далее по течению) фиксировались увеличенные концентрации (в сравнении с многолетними наблюдениями, хотя и без превышения нормативов) по таким показателям, как нефтепродукты и группа азота», — говорит Анна Баранова, ведущий специалист лаборатории мониторинга вод Восточного региона.



Снизить концентрации загрязняющих веществ можно было бы разбавлением, что как раз и позволял запас воды в Оскольском водохранилище. Но с повреждением ГТС вода ушла, и на месте водоема — лишь узенькое русло речки.



Между тем жители населенных пунктов вдоль реки Оскол и Оскольского водохранилища жалуются, что вода ушла и из колодцев.

«Уровень грунтовых вод конечно же снизился, потому что подпора не стало, вот вода и уходит. Соответственно и подпитка из подземных источников тоже просела. У населения из близлежащих сел Яцкое, Оскол эта проблема сейчас потому, что вода отошла», — говорит Алексей Кирица, руководитель ГП «Восточноукраинский экологический институт».



Так нужно ли восстанавливать плотину на реке Оскол? Как ни странно, мнения разделились. И в первую очередь, по экологическим мотивам.

Поврежденная плотина Оскольского водохранилища

«Необходимо очень серьезно оценивать и природный потенциал, который имеет эта территория. Если мы говорим о потенциале искусственного водохранилища со своим объемом и функциями, то это одно. Но на мой взгляд, потенциал природной экосистемы, которая сейчас там восстанавливается, — существенно выше. Водоем имеет более хозяйственное значение, чем природоохранное», — рассказал Алексей Приходько, директор ГП «Лиманский лесхоз».



Безусловно, решение проблемы потребует значительных затрат — как временных, так и финансовых. Будь то восстановление ГТС и наполнение Оскольского водохранилища, или резервный вариант — подача воды из Днепра по каналу Днепр-Донбасс через Краснопавловское водохранилище в Северский Донец для поддержания уровней воды в местах питьевых водозаборов.



Тем не менее, если оставить сейчас все как есть, это может привести не только к дефициту воды в регионе, но и подорвать его курортный и аграрный потенциал. Ведь Оскольское водохранилище служило не просто отличным местом отдыха и рыбалки. Его запасы воды по оросительным системам питали поля аграриев.



Это также затронет и местных жителей, выживание которых во многом зависит от природных ресурсов рек и лесов.



«Конечно, оккупанты натворили нам дел. Была прекрасная природа, водохранилище было, рыба была, было все. Сейчас рыбы мало, природы нет, с асфальта не сойдешь, за грибами не сходишь. Маслят, грибов полно, а идти за ними… Жить-то хочется. А в Изюме, в Осколе люди жили с леса. Осенью это грибы, а теперь попробуй. Это уже не та жизнь, как была раньше», — подчеркивает житель Изюма Владимир.