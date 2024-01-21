ЗСУ спростували причетність до удару по ринку в Донецьку

У Збройних силах України спростовують, що завдали удару по ринку в окупованому Донецьку. Про це повідомляє прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку ЗСУ.



«Росіяни розповсюджують інформацію про удар по ринку в Донецьку. Відповідально заявляємо, що сили, які знаходяться в підпорядкуванні ОСУВ "Таврія", в цьому випадку бойової роботи засобами ураження не вели», — йдеться у повідомленні, опублікованому в неділю ввечері.

Вранці 21 січня у Куйбишевському районі Донецька під обстріл потрапив ринок у мікрорайоні Текстильник. За інформацією окупаційної влади, внаслідок обстрілу загинули 27 людей, ще 25 осіб отримали поранення. Російська сторона звинуватила в обстрілі ЗСУ.