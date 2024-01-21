У Донецьку війська РФ встановлюють свої радари на дахах житлових будинків

РЛС військ РФ у Донецьку. Кадр з відео

Група аеророзвідки «Інквізиція» 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ опублікувала відео знищення засобів оперативної розвідки російських сил в окупованому Донецьку. Ці засоби противника були знищені за допомогою FPV-дронів. Завдяки відео вдалося геолокувати місця ударів.



Зокрема, на кадрах видно, що станцію радіолокації «Лелека» російські військові встановили на даху житлового будинку за адресою вул. Куйбишева, 192Г у Київському районі Донецька у районі залізничного вокзалу.



Також виведено з ладу РЕР пеленгатор дронів «Артикул-П», що знаходився на даху житлового будинку на вулиці Ленкоранській, 17 у Куйбишевському районі.



Ще було знищено два комплекси спостереження «Муром-П», які перебували в уже незаселеному через бої будинку в Куйбишевському районі недалеко від лінії фронту.



Крім того, знищено комплекс зв'язку, який знаходився на даху будинку в Донецьку, місце якого геолокувати не вдалося.

Нагадаємо, для посилення контролю у тимчасово окупованому Луганську росіяни встановлюють камери відеоспостереження. Використовуючи таку систему, можна встановити як стать і вік, а й особистість людини.