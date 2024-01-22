Российские военные убили двух мирных граждан при обстреле Донецкой области

За прошедшие сутки, 21 января, россияне вновь обстреляли Донецкую область, убив двух жителей и ранили еще четверых. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 21 января россияне убили 2 жителей Донбасса: в Курахово и Красногоровке», — написал Филашкин на своей странице в Facebook.



Он также добавил, что оккупанты ранили четверых жителей области: одного в Красногоровке, двух в Мирнограде и одного в Зоряном.



Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи составило 1835 человека убитыми и 4488 — ранеными.



Напомним, ночью, 21 января, российские оккупанты атаковали Константиновку Донецкой области, применив ракеты С-300.



Также ранее военные РФ 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В Мирнограде в результате ракетного обстрела повреждено заведение культуры.