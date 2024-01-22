Російські військові вбили двох мирних громадян під час обстрілу Донецької області

Минулої доби, 21 січня, росіяни знову обстріляли Донецьку область, вбивши двох жителів і поранили ще чотирьох. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 21 січня росіяни вбили 2 мешканців Донбасу: у Кураховому та Красногорівці», — написав Філашкін на своїй сторінці у Facebook.



Він також додав, що окупанти поранили чотирьох мешканців області: одного у Красногорівці, двох у Мирнограді та одного у Зоряному.



Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області без урахування Маріуполя та Волновахи становить 1835 людей убитими та 4488 – пораненими.



Нагадаємо, вночі, 21 січня, російські окупанти атакували Костянтинівку Донецької області, застосувавши ракети С-300.



Також раніше військові РФ 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області. У Мирнограді внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено заклад культури.