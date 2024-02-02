Усіх заблокованих під землею шахтарів у Криворізькому районі підняли на поверхню

Сьогодні, 2 лютого, після російської атаки безпілотниками було пошкоджено одну з підстанцій «Укренерго», у Кривому Розі залишилися без енергопостачання побутові та промислові споживачі, а також у шахтах застрягли 113 шахтарів. Про це написав голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.



«На 2-х шахтах було заблоковано 113 шахтарів, організовано рятувальну операцію», - заявив Вілкул.



Пізніше Олександр Вілкул написав, що рятувальникам вдалося звільнити всіх застряглих під землею співробітників шахт, зазначивши, що всі 113 шахтарів на поверхні.



«Дякую гірничорятувальникам, ДСНС, керівництву та трудовим колективам "КЖРК" та "Арселору"», - додав Вілкул.



Раніше в ніч проти 2 лютого 2024 року Росія атакувала Україну 24 ударними БпЛА типу «Shahed-136/131».



У зоні відповідальності Повітряного командування «Схід» було знищено три БПЛА у Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділами.