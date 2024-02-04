У Донецькій області одна людина отримала поранення внаслідок атаки росіян

Минулої доби, 3 лютого, російські окупанти обстрілювали населені пункти Донецької області. Зокрема, у Максимільянівці одну людину було поранено. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 3 лютого росіяни поранили 1 жителя Донецької області — у Максимільянівці», — написав він.





З початку повномасштабної війни в регіоні загинули 1849 людей, ще 4532 отримали поранення. Загальна кількість жертв на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.





Нагадаємо, 3 лютого під вогнем опинилося село Качкарівка Бериславського району Херсонської області, росіяни скинули на нього керовані авіабомби, зруйнувавши критичну інфраструктуру.