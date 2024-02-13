Зеленский назначил уполномоченного по гарантиям безопасности

Евгений Мойсюк. Фото: открытые источники

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Евгения Мойсюка специальным уполномоченным по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны. Об этом он сообщил в своём видеообращение.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Евгений Мойсюк теперь будет заниматься реализацией гарантий безопасности для нашей страны, а также развитием Сил обороны.

"Мы создаем для Украины принципиально новую систему отношений безопасности с ведущими государствами мира, и каждый элемент таких отношений должен быть полностью реализован. Чтобы не было никакой декларативности", - уточнил президент.

Как отметил президент, такое соглашение по безопасности уже есть с Великобританией и сейчас идет подготовка новых соглашений с европейскими силами.