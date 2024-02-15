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Вимушені воювати на 360 градусів: про ситуацію в Авдіївці розповіли бійці Третьої штурмової бригади

15 лютого 2024, 10:50

Вимушені воювати на 360 градусів: про ситуацію в Авдіївці розповіли бійці Третьої штурмової бригади

Третя окрема штурмова бригада підтверджує, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки. Про це повідомляється у телеграм-каналі бригади.

Там підкреслили, що ситуація у місті на момент введення бригади надзвичайно критична. «Окремі батальйони 3-ї ОШБр провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили противника на нашому відрізку становлять орієнтовно 7 бригад», — зазначається у повідомленні.

«Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових та нових бригад, які заводить противник», — заявив командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.

У повідомленні йдеться, що за період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам збройних сил Росії було завдано критичного ураження. Про точні втрати противника в особовому складі та техніці буде повідомлено згодом після підтвердження необхідних даних.

«Водночас, об'єктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою та нестабільною. Агресор продовжує активну ротацію своїх військ і перекидає у місто нові сили та засоби», — повідомили у бригаді.

Зазначається, що про зміни в оперативній обстановці повідомлятимуть офіційні ресурси бригади.

Напередодні війська Росії ще просунулися на півночі та півдні Авдіївки, пише український військово-аналітичний проєкт DeepState.

На півдні російські війська продовжують оточувати укріпрайон ЗСУ — колишню базу ППО «Зеніт». На півночі росіяни збільшили зону контролю в районі Індустріального проспекту, тим самим перекриваючи основний логістичний шлях для українського гарнізону.

Нагадаємо, раніше про ситуацію в Авдіївці розповів в інтерв'ю «Новинам Донбасу» голова адміністрації міста Віталій Барабаш.

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