Вимушені воювати на 360 градусів: про ситуацію в Авдіївці розповіли бійці Третьої штурмової бригади

Третя окрема штурмова бригада підтверджує, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки. Про це повідомляється у телеграм-каналі бригади.

Там підкреслили, що ситуація у місті на момент введення бригади надзвичайно критична. «Окремі батальйони 3-ї ОШБр провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили противника на нашому відрізку становлять орієнтовно 7 бригад», — зазначається у повідомленні.



«Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових та нових бригад, які заводить противник», — заявив командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.



У повідомленні йдеться, що за період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам збройних сил Росії було завдано критичного ураження. Про точні втрати противника в особовому складі та техніці буде повідомлено згодом після підтвердження необхідних даних.



«Водночас, об'єктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою та нестабільною. Агресор продовжує активну ротацію своїх військ і перекидає у місто нові сили та засоби», — повідомили у бригаді.



Зазначається, що про зміни в оперативній обстановці повідомлятимуть офіційні ресурси бригади.



Напередодні війська Росії ще просунулися на півночі та півдні Авдіївки, пише український військово-аналітичний проєкт DeepState.



На півдні російські війська продовжують оточувати укріпрайон ЗСУ — колишню базу ППО «Зеніт». На півночі росіяни збільшили зону контролю в районі Індустріального проспекту, тим самим перекриваючи основний логістичний шлях для українського гарнізону.



Нагадаємо, раніше про ситуацію в Авдіївці розповів в інтерв'ю «Новинам Донбасу» голова адміністрації міста Віталій Барабаш.