Россияне еще продвинулись на севере и юге Авдеевки — DeepState

Ситуация в Авдеевке. Карта DeepState

Войска России еще продвинулись на севере и юге Авдеевки Донецкой области. Об этом пишет украинский военно-аналитический проект DeepState.



Как видно на карте украинского проекта DeepState, на юге российские войска продолжают окружать укрепрайон ВСУ — бывшую базу ПВО «Зенит». На севере россияне увеличили зону контроля в районе Индустриального проспекта, перекрывая тем самым основной логистический путь для украинского гарнизона.



Аналитики также пишут, что ситуация продолжает ухудшаться из-за непрерывного обстрела КАБами и ракетами.



«Россияне хотят максимально отрезать АКХЗ и выйти в 9-й квартал. Штурмовые группы противника концентрируются на тех участках, где они преуспевают», — сообщает DeepState.



При этом продолжается накопление войсками РФ живой силы в домах, занятых в Авдеевке.