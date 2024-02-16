ЗСУ показали знищення російського Starlink

Знищення російського Starlink. Фото: кадр із відео

Військовослужбовці ЗСУ опублікували знищення платформи супутникового зв'язку Starlink, яку використовували російські війська. Відео на своїй сторінці у Facebook розповсюдила 71 ОЄБр.







«Всі чули про те, що росіяни почали користуватися платформами супутникового зв’язку SpaceX, але досі відзняти їх нам не вдавалося. А наші fpv-дрони не стерпіли неподобства і твердо стали на сторожі міжнародного права та ділової репутації поважної компанії. Коротше, нема в окупантів старлінка. Принаймні, в зоні досяжності бійців нашої бригади», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що викрадений чи придбаний контрабандним шляхом модем помітили оператори розвідувальних БПЛА 71 єгерської бригади.



Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило, що держава-агресор закуповує засоби зв'язку, зокрема термінали супутникового інтернету Starlink.



Пізніше з'явилася інформація, що російська армія все ще має проблеми зі зв'язком, навіть попри те, що їм вдалося отримати термінали супутникового інтернету Starlink.



14 лютого 2024 року прикордонники бригади Гвардії наступу «Помста» також продемонстрували, як знищили один із пунктів зв'язку окупантів.