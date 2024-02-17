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Под тотальным влиянием пропаганды РФ: оккупанты заставляют мужчин воевать против Украины

17 февраля 2024, 19:30

Под тотальным влиянием пропаганды РФ: оккупанты заставляют мужчин воевать против Украины

Под тотальным влиянием пропаганды РФ: оккупанты заставляют мужчин воевать против Украины

В Луганской области россияне тестируют подключение интернета для выявления проукраински настроенных жителей. Информационная блокада втягивает местных жителей в войну против Украины. Россия максимально ограничивает от внешнего мира Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременную.

Без света, интернета и мобильной связи. РФ как минимум с мая 2023 года блокирует оккупированные города Луганской области, прикрываясь целью обезопасить людей.

Из-за отсутствующей связи буквально гибнут люди, рассказала заместитель главного редактора издания «Трибун» Валерия Мельник.

«Жители условного треугольника — Северодонецк, Лисичанск, Рубежное — больше всего жалуются на отсутствие связи. Потому что, например, известны случаи, когда из-за невозможности дозвониться в скорую умирали люди», — рассказала Мельник.

Единственное, что смогли предложить людям оккупанты — «уникальный» сервис — таксофон.
Сами приборы были установлены еще во времена работы «Укртелекома», потом россияне их демонтировали. Сейчас вновь вернули на место. Но далеко не все, говорит Валерия Мельник.

Кроме жизненно необходимых звонков люди не в состоянии получать объективную информацию из интернета. Работает только пропагандистское телевидение и печатная пресса, которые рассказывают о достижениях «русского мира».

Начальный районной Северодонецкой военной администрации Роман Власенко говорит, в последнее время россияне тестируют работу интернета от трех мобильных операторов, но все под тотальным контролем спецслужб.

«Этот инструмент может использоваться оккупационными российскими спецслужбистами для того, чтобы ловить людей, которые общаются с украинской стороной», — говорит Власенко.

«Информационный пузырь», в котором заблокированы тысячи украинцев на оккупированной Луганщине, создан, чтобы втягивать местных в войну против Украины, уверяют эксперты. Вакуум объективной информации влияет на критическое мышление местных жителей, говорит Роман Власенко. Кроме информационной кампании против луганчан, российский режим принуждает людей к вступлению в российскую армию через принудительную паспортизацию и путем формирования безработицы.

Только за полгода с февраля 2022 года в Донецкой и Луганской областях было мобилизовано почти 150 тысяч мужчин. Общая мобилизация там началась за 5 дней до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Остается только представлять, какое количество украинцев из оккупированной Луганщины, россияне завербовали на войну против своих в течение последних почти двух лет и продолжают это делать благодаря искусственно созданному информационному вакууму.

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